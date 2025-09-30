Los jóvenes de Cariñena no pierden el tiempo

Desde el Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con los municipios de la Comarca Campo de Cariñena, se han organizado una serie de talleres y actividades innovadoras durante los meses de septiembre y octubre, dirigidas a jóvenes y adultos con el objetivo de fomentar la igualdad, la sostenibilidad y el uso de herramientas digitales.

Participantes en el taller en Muel.

La primera actividad fue el Scape Room Gravity el sábado 13 de septiembre en la Biblioteca de Encinacorba. El sábado 20 de septiembre, Aguilón celebró una Dance Party en el aula polivalente, en Mezalocha se impartió el taller Tu nuevo asistente: aprende y crea con IA sin complicarte en el Centro de la Tercera Edad, y en Vistabella se realizó la actividad Diseña sin saber: domina Canva y crea lo que imaginas en el pabellón municipal, misma actividad que también hubo en Paniza el 24 de septiembre en la Casa de Cultura, y en Villanueva de Huerva, el sábado 27 de septiembre en el salón municipal.

Jóvenes de Encinacorba participan en la iniciativa.

Además, el lunes 22 de septiembre Muel abordó la Inteligencia Artificial del Futuro en la Casa de Cultura, el sábado 27 de septiembre Aladrén realizó el taller Piensa en verde. Crea ideas sostenibles con inteligencia artificial en el espacio co-working, y el domingo 28 de septiembre Longares disfrutó del scape room Misterio en el Museo en el pabellón municipal de la localidad.

En Mezalocha hubo una gran respuesta.

Para el próximo mes de octubre quedan todavía varias actividades muy interesantes para todas las edades. Estas actividades son gratuitas y forman parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno de Aragón para acercar la tecnología y la innovación a los jóvenes del territorio, promoviendo la creatividad, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades.