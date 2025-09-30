El Longares CF inicia la temporada con una goleada

El Longares Club de Fútbol inició el pasado 14 de septiembre en Belchite una nueva temporada en la Segunda Regional del fútbol aragonés. Además, lo hizo de la mejor manera posible, imponiéndose en el municipal El Tejar por un gol a tres, en un encuentro dominado claramente por los longarinos.

El buen inicio de temporada continuó en su estreno como local en el municipal El Rudero al domingo siguiente, empatando a un tanto con el equipo de Cervera de la Cañada, en un partido igualado ante otro equipo que había comenzado la liga ganando.

El conjunto longarino se encuadra un año más en el subgrupo 3-2 de la Segunda Regional aragonesa, compuesto por dieciséis equipos, entre los que se encuentran Alfamén, Alhama de Aragón, Aniñón, Azuara, Azucarera (Santa Eulalia), Belchite, Cervera de la Cañada, Daroca, Embid, Lécera, Monreal de Ariza, Paracuellos de Jiloca, Sabiñán, Sestrica y Terrer.