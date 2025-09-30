‘14 RUTAS, 14 PUEBLOS’
Las marchas regresan entre niebla y jamón
LA CRÓNICA
El proyecto 14 rutas, 14 pueblos de la Comarca Campo de Cariñena regresó el domingo 21 de septiembre en Encinacorba. El tiempo no acompañó ya que el otoño irrumpió con fuerza en la comarca, y los valientes que participaron realizaron un recorrido marcado por la niebla de 17,19 kilómetros, en una ruta circular de 479 metros de desnivel. El avituallamiento fue organizado por el Ayuntamiento de Encinacorba, y como no podía ser de otra forma con jamón de la localidad.
La segunda marcha se desarrolló el domingo 28 de septiembre en Alfamén con un recorrido de 15,15 kilómetros donde el protagonista fue el paisaje de estepa y las grandes llanuras coronadas por el Cabezo Altomira.
En octubre se realizarán marchas en Cariñena y Tosos. Los interesados pueden conseguir más información en la web www.campodecarinena.es y redes sociales de la Comarca Campo de Cariñena.
- El primer gran hallazgo de Gabi Fernández en el Real Zaragoza y las gilipolleces del fútbol
- Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: 'Cuando nos echen no sabemos dónde ir
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
- Hallan muerto a un joven sin hogar en pleno centro de Zaragoza: 'Era buena gente
- Una mujer de Valderrobres y un joven de Alcañiz mueren en una colisión frontal en La Fresneda
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: si trabajas más de 6 horas tu empresa debe darte este derecho
- Valery y Soberón pierden el paso para Gabi