Las marchas regresan entre niebla y jamón

El proyecto 14 rutas, 14 pueblos de la Comarca Campo de Cariñena regresó el domingo 21 de septiembre en Encinacorba. El tiempo no acompañó ya que el otoño irrumpió con fuerza en la comarca, y los valientes que participaron realizaron un recorrido marcado por la niebla de 17,19 kilómetros, en una ruta circular de 479 metros de desnivel. El avituallamiento fue organizado por el Ayuntamiento de Encinacorba, y como no podía ser de otra forma con jamón de la localidad.

La niebla acompañó a los andarines en la salida por Encinacorba. | SERVICIO ESPECIAL

La segunda marcha se desarrolló el domingo 28 de septiembre en Alfamén con un recorrido de 15,15 kilómetros donde el protagonista fue el paisaje de estepa y las grandes llanuras coronadas por el Cabezo Altomira.

Las próximas citas marcadas en el calendario son en Tosos y Cariñena.

En octubre se realizarán marchas en Cariñena y Tosos. Los interesados pueden conseguir más información en la web www.campodecarinena.es y redes sociales de la Comarca Campo de Cariñena.