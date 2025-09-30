Mezalocha vive un verano sin descanso

La localidad de Mezalocha ha disfrutado este año de un verano especialmente animado y lleno de actividades para todas las edades ypara todos los gustos. Como ya es tradición, la Banda de Música de Muel fue la encargada de inaugurar la temporada estival con su esperado concierto en el pabellón municipal.

Los más pequeños fueron los protagonistas del verano. | SERVICIO ESPECIAL

Un julio y agosto muy completo

La ludoteca de verano y el campus de judo fueron actividades aclamadas por los niños. | SERVICIO ESPECIAL

Durante los meses de julio y agosto, el ayuntamiento organizó un amplio programa destinado, sobre todo, a los más pequeños. La ludoteca de verano y el campus de judo se convirtieron en puntos de encuentro para todos los niños del municipio, que disfrutaron de actividades lúdicas y educativas en un ambiente seguro y participativo. Estas iniciativas no solo fomentaron el aprendizaje y el deporte, sino también la amistad y la diversión, logrando una gran acogida por parte de las familias.

El broche final al verano lo pusieron las esperadas fiestas patronales en honor a San Agustín, una citada guardada por muchos en el calendario, que volvieron a reunir a todo el pueblo en torno a la tradición y la celebración. Entre los actos más concurridos destacaron las vaquillas y los toros de ronda, que atrajeron tanto a vecinos como a visitantes. La ruta interpeñas, siempre acompañada por la incansable charanga, llenó de música y color las calles, mientras que las sesiones de baile en la plaza prolongaron la fiesta hasta bien entrada la noche.

Uno de los momentos más emotivos de las fiestas fue, sin duda, la comida popular, en la que participaron más de 350 personas, entre vecinos y visitantes. El pabellón municipal se llenó casi por completo, convirtiéndose en un espacio de encuentro y hermandad que refleja el verdadero espíritu de la localidad.