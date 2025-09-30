Niños y adultos se ponen las pilas con el mundo digital

Varios paniceros y paniceras participaron la tarde del pasado 24 de septiembre en un taller de Canva patrocinado por la Comarca Campo de Cariñena que corrió a cargo de Rosa Ana Moreno Murillo. Durante más de dos horas, tanto niños como adultos aprendieron lo cómo se maneja esta herramienta digital que tan útil es a día de hoy, descubriendo nuevos trucos los que ya lo conocían, e iniciándose en el mundo de Canva los que no.

Desde el ayuntamiento agradecen a Rosa Ana la dinámica tan entretenida y amena del taller.