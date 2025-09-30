CONCIERTO MULTITUDINARIO
Noche para el recuerdo con Leticia Sabater
LA CRÓNICA
COSUENDA
Leticia Sabater visitó Cosuenda con su show el jueves 28 de agosto. Multitud de vecinos acudieron a ver el espectáculo que estaba previsto realizar en el pabellón municipal, pero que debido a la gran cantidad de gente se realizó en el Paseo Plátanos. El espectáculo empezó a partir de la 1 de la madrugada, y después la fiesta continuó con un gran DJ.
La cantante y presentadora no defraudó y realizó una actuación muy entretenida y sorprendente, no solo para los espectadores de cierta edad que la recuerdan de la televisión sino también para los más jóvenes que participaron activamente en el escenario con ella.
Fue un acto muy divertido y con una Leticia Sabater que se mostró muy simpática y cercana.
