El órgano del templo parroquial sonó de nuevo

Dentro del ciclo XLIII Jornadas de Órgano en la provincia de Zaragoza, promovido por la Diputación Provincial de Zaragoza, el 19 de septiembre, Muel tuvo el privilegio de recibir a Juan de la Rubia, organista castellonense, originario de la Vall d’Uixó y titular de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, en su iglesia parroquial.

El intérprete sacó lo mejor del viejo órgano de estilo ibérico del siglo XVIII poniendo a prueba toda su expresividad sonora. El programa incluyó piezas selectas como O lux beata Trinitas, del burgales Antonio de Cabezón; o la Gaytilla de mano izquierda, de Sebastián Duron. Le siguieron la Toccata séptima de Georg Muffat, y otras seis obras más de diferentes autores, para concluir con un espléndido bis del gran compositor alemán Juan Sebastián Bach.

El templo se convirtió en una caja de resonancias mágicas para delicia del buen número de oyentes que asistieron a la cita.

Desde el consistorio agradecen al intérprete y, por supuesto, a la Diputación de Zaragoza por poner en valor un patrimonio local de primera magnitud como es el órgano de su iglesia parroquial y difundir a través de este ciclo, que incluye a Mallén, La Almunia de Doña Godina, Tarazona, Caspe o Épila, una manifestación de espiritualidad como la increíble música de órgano.