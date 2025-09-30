Los más pequeños se divierten después del cole

Como todos los años, el Ayuntamiento de Cosuenda intenta realizar actividades que compaginen la diversión de los más pequeños con la facilidad para poder conciliar la vida laboral de los adultos.

Son muchos los padres que dejan a sus pequeños en la escuela de verano, en un entorno divertido y estructurado que evita el aburrimiento y el exceso de pantallas durante las vacaciones. También permite que los padres puedan estar más tranquilos en su vida laboral sabiendo que los niños no solo se divierten sino que además descubren nuevos intereses a través de diversas actividades deportivas y artísticas que les ayudan a crecer como personas al enfrentar desafíos y aprender a trabajar en equipo.