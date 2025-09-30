COMIENZA UN NUEVO CURSO
Los más pequeños preparan la mochila para volver al cole
LA CRÓNICA
Con mochilas cargadas de ilusión, sonrisas nerviosas y muchas ganas de aprender, los niños y niñas de Alfamén han regresado a las aulas con el inicio del curso escolar en la Escuela Infantil Chiribillas y el CEIP Mateo Valero.
El mes de septiembre ha traído consigo no solo el fin de las vacaciones, sino también la emoción del reencuentro con compañeros y profesores, el descubrimiento de nuevos espacios y rutinas, y el comienzo de una etapa llena de aprendizajes y experiencias compartidas.
En Chiribillas, los más pequeños han retomado la actividad junto con sus profesoras Bea y Paola, rodeados de juegos, cariño y un entorno seguro y acogedor.
Por su parte, en el CEIP Mateo Valero, el inicio de curso ha estado marcado por la alegría de volver a ver a los profesores y amigos, y con muchas ganas de aprender cosas nuevas.
El curso 2025-2026 comienza así con energía renovada y el compromiso de acompañar a los niños y niñas de Alfamén en su crecimiento tanto personal como académico.
