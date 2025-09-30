Pistoletazo de salida al deporte

Alfamén celebró el 19 de septiembre la reunión informativa para dar inicio a las actividades deportivas de la nueva temporada. Ese día se presentaron todas las disciplinas disponibles para este curso: escuela de fútbol sala, gimnasia rítmica, patinaje artístico, pádel (escolar y adultos), defensa personal, kick boxing, K-1, pump, hipopresivos, zumba y spinning.

Con el fin de facilitar la elección y dar a conocer las nuevas actividades, las dos primeras clases serán de puertas abiertas, de modo que cada deportista pueda probar las actividades y descubrir cuál se adapta mejor a sus intereses y características para practicarla durante todo el curso.