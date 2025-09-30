Que el ritmo no pare, nueva temporada

El Ayuntamiento de Aguarón, en colaboración con la Comarca Campo de Cariñena, pone en marcha un completo programa de actividades deportivas para la temporada 2025-2026, dirigido a todas las edades y niveles.

La programación incluye: pilates (lunes), yoga (jueves), gimnasia de mantenimiento (martes y jueves), zumba (lunes y miércoles), pádel (viernes), y clases de baile en línea (jueves, de 17.30 a 18.30 previa inscripción) con ritmos latinos como salsa, bachata y más para disfrutar bailando.

Con ello, el ayuntamiento apuesta por fomentar la actividad física, el bienestar y la participación, acercando el deporte y el movimiento a todos los vecinos y vecinas.