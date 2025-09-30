ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Que el ritmo no pare, nueva temporada
LA CRÓNICA
AGUARÓN
El Ayuntamiento de Aguarón, en colaboración con la Comarca Campo de Cariñena, pone en marcha un completo programa de actividades deportivas para la temporada 2025-2026, dirigido a todas las edades y niveles.
La programación incluye: pilates (lunes), yoga (jueves), gimnasia de mantenimiento (martes y jueves), zumba (lunes y miércoles), pádel (viernes), y clases de baile en línea (jueves, de 17.30 a 18.30 previa inscripción) con ritmos latinos como salsa, bachata y más para disfrutar bailando.
Con ello, el ayuntamiento apuesta por fomentar la actividad física, el bienestar y la participación, acercando el deporte y el movimiento a todos los vecinos y vecinas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El primer gran hallazgo de Gabi Fernández en el Real Zaragoza y las gilipolleces del fútbol
- Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: 'Cuando nos echen no sabemos dónde ir
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
- Hallan muerto a un joven sin hogar en pleno centro de Zaragoza: 'Era buena gente
- Una mujer de Valderrobres y un joven de Alcañiz mueren en una colisión frontal en La Fresneda
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: si trabajas más de 6 horas tu empresa debe darte este derecho
- Valery y Soberón pierden el paso para Gabi