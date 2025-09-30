PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE MONTILLA-MORILES
La Ruta da el salto y se promociona en todos los quioscos del país
LA RUTA DEL VINO
El otoño ha comenzado con ganas y con una portada en la revista Viajar. La primera revista de viajes de España ofrece un reportaje por la Ruta del Vino Campo de Cariñena, es un reconocimiento verse en portada en los quioscos de todo el país.
La Ruta del Vino Campo de Cariñena también ha participado en la última edición de la Feria del Vino y la Tapa de Montilla-Moriles, un evento que reúne a los amantes del vino y la gastronomía de Andalucía. El Ayuntamiento de la ciudad cordobesa de Montilla tuvo la iniciativa de invitar a Cariñena dado que es la Ciudad Europea del Vino 2025 para que estuviese presente en un fin de semana lleno de actividades relacionadas con la gastronomía y el vino.
El estand de Cariñena Ciudad Europea del Vino 2025 se convirtió en uno de los puntos más visitados de la feria donde los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar una selección de vinos de la DO Cariñena.
Uno de los momentos más esperados fue la cata maridada organizada por la Ruta del Vino Campo de Cariñena con su gerente Carmen Gracia y con el socio de la ruta Luis Ángel López, artífice de las catas de Vente de Vinos, Maridando Patrimonio. Los participantes disfrutaron de una selección de vinos cuidadosamente emparejados con creaciones de Panadería Luis Ángel, Pastelerías Manuel Segura y jamón de Encinacorba. Esta experiencia no solo deleitó los paladares, sino que también sirvió para dar a conocer nuestro territorio, sus atractivos turísticos y patrimoniales, así como hablar sobre nuestros vinos, tan diferentes a los que se suelen consumir en tierras cordobesas.
Nuevos buses del vino
También en septiembre hemos programado tres buses del vino, incluyendo el especial que acerca a los zaragozanos de la capital a la Fiesta de la Vendimia, evento que este año se ha alargado y comenzado en viernes por la tarde.
Asimismo, durante este mes de septiembre hemos participado en diferentes programas de radio tanto a nivel local como nacional que se han emitido desde el Cariñena Wine Museum organizados por la DO Cariñena.
