La jota aragonesa sigue muy viva en la Comarca Campo de Cariñena. Año tras año, niños, jóvenes y adultos de sus pueblos se suben al escenario del Certamen Oficial de Jota de Zaragoza. 2025 no va a ser la excepción y la cantera comarcal va a volver a estar presente en las fases decisivas de este prestigioso concurso.

Semillero de talento, la jota late en la comarca

Las finales de las categorías benjamín, infantil y juvenil se celebrarán el sábado 4 de octubre, y las de las categorías adultos, ordinario y extraordinario, el domingo 5 de octubre. Allí estarán varios representantes de la comarca, con el mérito ya asegurado de haber alcanzado la última fase: Abril Deza Bernabé de Cariñena, finalista en canto benjamín femenino, Elena Clos Rubio de Muel, finalista en canto infantil femenino, María Pilar Clos Rubio de Muel, finalista en canto juvenil femenino, Samuel Franco Pérez de Cosuenda, finalista en canto juvenil masculino, y Lorena Larrea, profesora de canto del Grupo de Jota Altomira de Alfamén finalista en canto extraordinario.

Además, José Alberto Longares de Alfamén alcanzó las semifinales en la categoría canto adulto masculino.

Estos nombres se suman a una larga lista de logros que la comarca ha cosechado en los últimos años. En 2018, Lorena Larrea consiguió el Premio Extraordinario. En 2019, Darío Longares de Alfamén fue finalista en canto benjamín masculino. En 2022, destacaron Marina Serrano, finalista, Darío Longares, primer premio infantil masculino, Lucas Lahuerta, finalista baile infantil, y Lorena Larrea con el Premio Extraordinario y el Gran Premio Campeón de Campeones Jesús Gracia. En 2023 y 2024, Alfamén, Aguarón, Cariñena y Cosuenda volvieron a situarse en las fases finales, con premios en canto y baile para jóvenes como Lucas Lahuerta, segundo premio en baile infantil en 2023, Darío Longares, primer premio en canto juvenil masculino en 2023, y Samuel Franco, segundo premio en canto infantil masculino en 2023 y finalista en canto juvenil en 2024.

Detrás de cada logro hay un trabajo constante en los grupos de jota de la comarca, como Altomira de Alfamén o Villa de Longares, y la labor incansable de profesores como Lorena Larrea (canto) y Víctor Martín Parra (rondalla), que forman cantera en varios pueblos.

La presencia de estos finalistas en 2025 confirma que el Campo de Cariñena es un semillero de talento en la jota aragonesa. Jóvenes y adultos que, con su voz, baile y dedicación, llevan el nombre de sus pueblos a lo más alto y mantienen viva una de nuestras tradiciones más queridas.