Sensibilización sobre violencia de género a ritmo de rap

Un año más, el Centro de Servicios Sociales de la Comarca de Campo de Cariñena va a desarrollar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre una serie de acciones formativas y en materia de prevención y sensibilización de la violencia de género, en base al convenio de colaboración firmado entre la Comarca de Campo de Cariñena y el Instituto Aragonés de la Mujer y en virtud de la financiación derivada del Pacto de Estado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad.

En el ámbito de la prevención y sensibilización se llevará a cabo el taller de rap Hagamos un buen trato. Esta actividad tiene como objetivo sensibilizar al alumnado de secundaria del IES Joaquín Costa de Cariñena, y versa sobre la naturaleza de las relaciones que construimos, con un enfoque centrado en la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia, utilizando el rap como recurso de intervención educativa.

En los colegios de Infantil y Primaria de Longares, Villanueva de Huerva, Tosos y CRA La Cepa se realizará el taller Desmontando a Disney; cuentacuentos participativo basado en los personajes de Disney en el que, a través de la música y escenificación, se pretende identificar los roles y estereotipos de género, fomentando el pensamiento crítico.

Para dar continuidad a la formación iniciada años atrás en el área afectivo sexual, se realizarán talleres en 6º de primaria de los colegios de Alfamén, Cariñena y Muel, y en 2º y 4º de ESO del IES Joaquín Costa de Cariñena.

Los profesionales del Centro de Servicios Sociales también recibirán formación especializada en materia de intervención familiar (supervisión) en casos de abuso sexual infantil.

Y viendo la buena aceptación que tuvo el teatro en 2024, se han programado dos sesiones de la obra titulada Hilos de Sangre de la compañía aragonesa Riesgo Teatro. Para que todos los vecinos de la Comarca puedan disfrutar de la obra se facilitará el transporte hasta Cariñena.

Las fechas de las actuaciones se publicarán a través de cartelería, web comarcal y redes sociales de Comarca de Campo de Cariñena y ayuntamientos de las localidades implicadas en la iniciativa.