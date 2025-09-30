Sigue abierto el plazo para optar al alquiler de una vivienda con garaje

La sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) mantiene abierto el plazo para optar a una de las 20 viviendas con garaje y trastero destinadas al alquiler en la calle Arrabal Alto, número 6. Los interesados tienen hasta el próximo 5 de octubre para presentar sus solicitudes y acceder a estos inmuebles, que forman parte de un programa autonómico para ampliar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a colectivos con más dificultades.

Las viviendas se distribuirán mediante un sistema de cupos para garantizar un acceso equitativo. De las 20 disponibles, la gran mayoría, 16, se reservan para personas menores de 39 años. Otras 2 son para solicitantes con una discapacidad reconocida superior al 33%, y las 2 restantes se asignarán al cupo general.

Para poder optar a una de estas viviendas, los solicitantes deben cumplir varios requisitos, como ser mayor de edad, no disponer de otra vivienda en propiedad y estar empadronado en Aragón. El proceso de selección dará prioridad a quienes acrediten una residencia mínima de dos años en Cariñena, seguidos de los empadronados en la Comarca Campo de Cariñena y, finalmente, del resto de la comunidad. Además, los ingresos de la unidad de convivencia no podrán superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Las viviendas, que cuentan con una o dos habitaciones y superficies útiles que varían entre los 38 metros cuadrados y los 67,55 m², se entregan sin amueblar, a excepción de la cocina que sí está equipada. Las rentas mensuales oscilan entre los 255 y los 435 euros, dependiendo de las características de cada piso.