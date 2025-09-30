El 30 de septiembre se cumplen tres décadas de la presentación oficial del escudo y la bandera de Vistabella, tras su aprobación por el Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón y la publicación del Decreto correspondiente en el BOA del 5 de julio de 1995.

Bandera y escudo de Vistabella.

Los símbolos de un municipio son más que una seña de identidad: expresan cohesión, representan valores y consolidan el sentimiento de pertenencia a un pueblo. En Vistabella, el escudo y la bandera se han convertido en una referencia de orgullo colectivo, ondeando habitualmente en el balcón de la casa consistorial.

Los símbolos cumplen 30 años

La efeméride recuerda el solemne acto celebrado el 30 de septiembre de 1995 en el pabellón municipal, donde el catedrático de Geografía e Historia Pascual Diarte Lorente pronunció la conferencia Vistabella en la Comunidad de Daroca. El evento contó con la presencia del vicepresidente de la Diputación de Zaragoza, Gregorio Artal; el alcalde Joaquín Serrano; Guillermo Redondo, director de la Cátedra Barón de Valdeolivos; y José Berné Gasca, director del Instituto de Épila, encargado de presentar al conferenciante. El pabellón se llenó de vecinos que siguieron con interés la disertación.

Finalizada la charla, autoridades y público se trasladaron a la Casa del Lugar, donde se celebró un pleno extraordinario. Después, bajo los acordes del Himno Nacional interpretado por la Banda de Música de Paniza, dirigida por Vicente Ariño, se descubrió el escudo en la fachada del Ayuntamiento de Vistabella y se izaron por primera vez las banderas: la nacional, por el alcalde Joaquín Serrano; la de Aragón, por Salvador Mainar, vecino más longevo; y la de Vistabella, por la niña Leyre Bueno.