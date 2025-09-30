Ya se pueden solicitar las ayudas para la primera vivienda

El Ayuntamiento de Cariñena ha abierto una nueva edición de su convocatoria de ayudas destinadas a los jóvenes de entre 18 y 35 años para sufragar los gastos de notaría y registro por la compra de su primera vivienda o suelo para construir en el municipio. La medida busca ser un incentivo clave para que la gente joven apueste por establecer su proyecto de vida en la localidad.

Podrán beneficiarse de esta línea de subvenciones aquellos jóvenes que hayan adquirido su propiedad en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025. El plazo para presentar las solicitudes ya está en curso y finalizará el próximo 20 de noviembre de 2025.

«Queremos que ningún joven que decida quedarse en su pueblo encuentre en la vivienda un obstáculo», ha afirmado Sara Morales, concejala de Vivienda. «Por eso ofrecemos este apoyo, que no solo facilita el acceso a la primera casa, sino que también ayuda a que la gente joven apueste por seguir construyendo aquí su vida», añadió la concejala.

La convocatoria vuelve a incluir la posibilidad de subvencionar la compra de un solar urbano, con la condición de que la construcción de la vivienda se inicie en un plazo máximo de dos años.

Detalles de la subvención

La partida presupuestaria para esta línea de ayudas está dotada con un total de 3.600 euros. La cuantía máxima que podrá recibir cada solicitante varía según el tipo de adquisición: se establece un máximo de 700 euros para quienes hayan comprado una vivienda con calificación de VPA (Vivienda de Protección Aragonesa), y de 600 euros para los que adquirieran un suelo para su construcción o una vivienda libre.

Entre los requisitos principales para acceder, los solicitantes deben tener la edad requerida en el momento de la firma de la escritura, tratarse de su primera vivienda y estar empadronados en Cariñena, con el compromiso de mantener la residencia habitual en el municipio durante los cinco años siguientes a la compra.