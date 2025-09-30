Unos talleres para poner «en forma» la mente

La Comarca Campo de Cariñena, a través del Centro de Servicios Sociales, va a poner en marcha desde el mes de octubre una prueba piloto de talleres de estimulación cognitiva dirigidos a personas mayores de la comarca, tanto en situación de dependencia como sin ella.

Estos talleres, que se desarrollarán desde octubre hasta el 19 de diciembre, tienen como finalidad reforzar capacidades como la memoria, la atención, el lenguaje o el razonamiento, contribuyendo de este modo a prevenir o retrasar el deterioro cognitivo y favorecer la autonomía personal.

Esta iniciativa se encuadra dentro de las actuaciones del ámbito de la terapia ocupacional, complementando al Servicio de Ayuda a Domicilio, y persigue mejorar la calidad de vida, autoestima y bienestar emocional de los participantes, al mismo tiempo que fomenta la socialización y el envejecimiento activo.

La financiación corre íntegramente a cargo de la comarca, gracias al convenio suscrito con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y contará con la colaboración de los ayuntamientos para que faciliten espacios municipales y difundan la actividad entre los vecinos.

Una vez finalizada la experiencia piloto se procederá a evaluar los resultados obtenidos con el fin de valorar su implantación como servicio estable en la Comarca Campo de Cariñena.