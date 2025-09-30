INCLUSIÓN DIGITAL
La tecnología se convierte en aliada
LA CRÓNICA
Durante la primera semana de septiembre, el Espacio Joven de Alfamén se convirtió en el centro de la creatividad y el aprendizaje digital con la celebración de un campamento tecnológico dirigido a niños y niñas de entre 7 y 11 años.
Este campamento, organizado con el objetivo de acercar la tecnología a los más pequeños de forma lúdica, ofreció una variada programación de actividades diseñadas para fomentar la competencia digital en un entorno seguro, educativo y muy divertido.
A lo largo de cinco días, los participantes trabajaron distintas herramientas digitales, realizaron juegos interactivos, y también se dio mucha importancia al uso responsable de internet. El campamento fue muy bien recibido tanto por los pequeños como por sus familias.
Este tipo de iniciativas refuerzan la inclusión digital desde edades tempranas, preparando a las nuevas generaciones para afrontar con confianza los retos del mundo actual.
