BUEN INICIO DE TEMPORADA
La UD Alfamén vence al Embid en su primer partido de liga
LA CRÓNICA
ALFAMÉN
El equipo de fútbol de la UD Alfamén ha arrancado la temporada con una victoria en su debut liguero frente al Embid. Fue un encuentro muy disputado, en el que finalmente se impuso el conjunto que más propuso sobre el terreno de juego. La afición afronta con gran ilusión esta nueva campaña, en la que el club presenta un proyecto deportivo formado por jugadores muy jóvenes y, en su mayoría, de la propia localidad.
En cuanto al fútbol sala, el equipo continuará compitiendo en Primera Provincial. La temporada comienza el sábado 27 de septiembre, con el primer desplazamiento a Sástago. Con una plantilla renovada, la UD Alfamén Futsal confía en mejorar los excelentes resultados obtenidos en la pasada campaña.
