Las vecinas de Paniza «vuelven al cole» para fortalecer la memoria

Taller DE estimulación cognitiva

Monserrat Cuco estuvo al frente del grupo de paniceras que realizaron el taller para la estimulación cognitiva durante este año. A partir de noviembre se retomarán los talleres que tan beneficiosos son para vecinos y vecinas.

