Los vecinos despiden el verano por todo lo alto

Las piscinas municipales de Alfamén se convirtieron el 30 de agosto en el epicentro de la diversión y la música con la celebración de la esperada fiesta de fin de temporada. Este evento, que marcó el cierre oficial de la temporada de piscinas en el municipio, reunió a vecinos y vecinas que disfrutaron de una noche vibrante, llena de buen ambiente, música y mucha diversión.

La parte musical del evento estuvo a cargo del afamado grupo Poetas de Calle, que se encargó de ponerle ritmo a la fiesta con su estilo único y supo captar la atención del público con su energía y carisma. Una vez finalizado el concierto, la fiesta continuó con los dj locales Yago Valero y Carlos Pérez, que se encargaron de mantener la pista de baile activa durante toda la noche.

Durante la velada los más valientes pudieron darse un chapuzón nocturno. Uno de los aspectos que hizo tan especial esta fiesta de fin de piscina fue su carácter inclusivo. La celebración no solo fue un evento para los más jóvenes, sino que personas de todas las edades pudieron disfrutar de la jornada.