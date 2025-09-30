Los vecinos reiteran su malestar por la cantera

Los vecinos de Mezalocha llevan años expresando su profundo malestar por la actividad de la cantera Lolita, situada a escasos metros del casco urbano. Según denuncian los vecinos, las detonaciones constantes provocan temblores y daños visibles en numerosas viviendas, mientras que el polvo en suspensión cubre gran parte del pueblo con una densa nube blanca que afecta la calidad del aire y la vida cotidiana.

Queja colectiva

Ante esta situación, el pueblo se ha organizado en diferentes ocasiones para exigir el cese inmediato de la actividad de la cantera.

La preocupación principal es que la explotación minera continúa avanzando hacia el casco urbano, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de todos los habitantes.

Tanto el ayuntamiento de la localidad como muchos vecinos de forma particular han presentado quejas formales y solicitudes de intervención ante la administración. Sin embargo, las respuestas han sido insuficientes y, en la mayoría de los casos, inexistentes. «Da la sensación de que siempre esperamos a que ocurra una catástrofe para actuar», señalan los afectados.

Mientras tanto, la cantera Lolita sigue funcionando con normalidad y el descontento ciudadano crece día a día ante la falta de respuestas. Los habitantes del municipio reclaman «una solución urgente antes de que las consecuencias sean irreversibles tanto para el patrimonio arquitectónico como para la salud pública».