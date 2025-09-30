Luis Ruiz Val (Mozota, 1960) presentará en la biblioteca municipal de Muel su nuevo libro Relatos a orillas del Huerva el próximo 3 de octubre a las 17.00 horas. Historias imaginadas de gentes que vivieron en la ribera baja del río Huerva (o La Huerva, al antojo del lector), que comienzan siete siglos antes de la era cristiana y concluyen en el XX. Es decir, desde los primeros pobladores de los que hay trazas contrastadas hasta prácticamente nuestros días.

Un viaje por las aguas del Huerva sin salir de Muel

Las vidas cotidianas de sus habitantes son imaginarias; sin embargo, el sustrato histórico, los nombres y denominaciones sucesivas de personas o cosas, o los hechos e hitos que delimitaron las diferentes culturas proceden de la erudición, el conocimiento y el contraste, y la investigación meticulosa del autor. Al final, Luis Ruiz detalla incluso las claves del camino que recorrió para construir los diferentes relatos.

Un hilo conductor, el río Huerva, sus orillas, el hogar en el que habitaron y construyeron civilizaciones (o las destruyeron…) los diferentes pueblos que han pasado por sus diferentes pagos a lo largo de la historia. En Vida y muerte en un pueblo del Huerva. Mozota, 1900-1940, publicado hace doce años, Ruiz ya hizo una crónica de la primera mitad del siglo XX del recodo donde nació y se crió. En esta nueva aproximación a su tierra, imagina a sus primeros pobladores y detalla su devenir hasta ahora mismo, con una pasión y un apego innegables. Los mismos sentimientos con los que Marta Vidal ha ilustrado las páginas del libro.

«Son doce relatos y el hilo conductor que los une de algún modo es efectivamente el curso bajo del río, desde Mezalocha hasta Zaragoza», ratifica el propio Ruiz. «Al principio por curiosidad, durante años, me dedique a indagar en internet para ver qué encontraba, por ejemplo, sobre la presa de Muel, el castillo de Cadrete o muchos otros hitos históricos. Simplemente para entender qué había pasado, documentarme sobre su construcción y entender mejor los motivos». No hay casualidades y, sin duda, su perfil de historiador, y de docente «aunque ya jubilado…», precisa, condujo sus pesquisas.