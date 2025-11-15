Varias actividades y talleres para animar el invierno

Al igual que las extraescolares para niños y jóvenes, los adultos también cuentan con diferentes actividades y talleres para hacer más llevadero el invierno y salir de la comodidad de casa. Así, han comenzado en Alfamén los cursos de costura, bordados, y pintura y manuales, que llevan repitiéndose año tras año y siguen teniendo mucho interés. En costura, tanto para gente que empieza desde cero como las que ya tienen nociones, se realizan desde trajes regionales hasta vestidos de calle, pasando por fundas de cojín o pequeños neceseres.

En el curso de bordados se está comenzando a aprender a bordar en tul, para poder bordar bobinés, abanicos, pañuelos, entre otras muchas labores. Y en manuales y pintura se pueden pintar desde pequeños detalles navideños hasta restaurar pequeños muebles que no requieran productos tóxicos.