La agrupación musical entona en su aniversario

El pasado 28 septiembre, la Agrupación Musical de Muel, que este año celebra su cuadragésimo aniversario, y la Colmenar Viejo (Madrid) se fusionaban en un único conjunto de más de 70 músicos desplegando sus melodías al compás. Un auténtico lujo de concierto itinerante, al que se incorporaron durante el trayecto un buen número de vecinos.

Las calles de la villa vibraron con el eco de pasodobles y melodías de siempre asociadas a las bandas populares. Un repertorio en el que compartieron batuta Francisco Juan Rodríguez, director de la Banda de Música de Colmenar Viejo; y Marcos Gutiérrez y Juan Enrique Cascales, directores de la Banda de Muel.

El pasacalles concluyó donde empezó: en el parque de la localidad. El colofón fue un estupendo rancho de hermandad –jaleado por todos los comensales reunidos en el pabellón de la Casa de Cultura− al que concurrieron familiares, amigos y colaboradores de los dos conjuntos musicales. Gracias a todos por vuestra muestra música.