UN CONCIERTO IRREPETIBLE EN MUEL
La agrupación musical entona en su aniversario
MIGUEL BERTOJO
El pasado 28 septiembre, la Agrupación Musical de Muel, que este año celebra su cuadragésimo aniversario, y la Colmenar Viejo (Madrid) se fusionaban en un único conjunto de más de 70 músicos desplegando sus melodías al compás. Un auténtico lujo de concierto itinerante, al que se incorporaron durante el trayecto un buen número de vecinos.
Las calles de la villa vibraron con el eco de pasodobles y melodías de siempre asociadas a las bandas populares. Un repertorio en el que compartieron batuta Francisco Juan Rodríguez, director de la Banda de Música de Colmenar Viejo; y Marcos Gutiérrez y Juan Enrique Cascales, directores de la Banda de Muel.
El pasacalles concluyó donde empezó: en el parque de la localidad. El colofón fue un estupendo rancho de hermandad –jaleado por todos los comensales reunidos en el pabellón de la Casa de Cultura− al que concurrieron familiares, amigos y colaboradores de los dos conjuntos musicales. Gracias a todos por vuestra muestra música.
- El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
- Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
- El Real Zaragoza gana y convence ante el Huesca para meterse en la pelea (1-0)
- El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque
- Azcón y Chueca no estarán en un palco con ausencias clarificadoras
- ¿Hay vida en la Z-40? Zaragoza se acerca al cuarto cinturón con suelos para 25.000 viviendas en diez años
- El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar
- Julián Casanova: 'La actual enseñanza de la historia de los fascismos no es suficiente para contrarrestar las mentiras