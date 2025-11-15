Aguarón no para: del pilates al pádel, el pueblo se mueve

El Ayuntamiento de Aguarón continúa apostando firmemente por la actividad física y el bienestar de sus vecinos a través de una amplia y variada oferta deportiva que se desarrolla a lo largo de toda la semana en colaboración con la Comarca Campo de Cariñena.

A pesar de ser un municipio de poco más de 600 habitantes, Aguarón demuestra que el tamaño no está reñido con la vitalidad ni con el compromiso por la salud y el ocio activo. El consistorio mantiene una programación estable de actividades culturales, deportivas y lúdicas, pensada para todas las edades y niveles, con el objetivo de fomentar la convivencia, el bienestar social y los hábitos saludables.

La semana comienza con energía los lunes por la tarde, con sesiones de pilates y zumba, ideales para trabajar el cuerpo y liberar tensiones. Los martes es el turno del yoga, una actividad que ha ganado muchos adeptos gracias a sus beneficios físicos y mentales.

Los miércoles vuelve la zumba, con un grupo consolidado y entusiasta que llena de ritmo y alegría el pabellón municipal. Por su parte, los jueves se reserva el espacio para el baile en línea, donde las participantes disfrutan de una tarde divertida y diferente, aprendiendo coreografías de bailes latinos y otros estilos en un ambiente distendido y muy participativo.

La semana deportiva culmina los viernes con el pádel, una actividad que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del municipio. Primero son los jóvenes quienes demuestran su destreza en la pista, seguidos por un grupo de mujeres que disfrutan de una hora de deporte, risas y buena compañía.

Desde el Ayuntamiento de Aguarón se subraya la importancia de mantener este tipo de iniciativas, que no solo promueven la salud física, sino también la cohesión social y la calidad de vida de los vecinos. Gracias a la colaboración con la Comarca Campo de Cariñena, el pueblo cuenta con una agenda deportiva viva y accesible, reflejo del compromiso municipal con el bienestar integral de toda la población.