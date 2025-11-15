Ainhoa Arteta emociona con su esperado recital

Cariñena vivió un espectáculo maravilloso el sábado 8 de noviembre, con el esperado concierto de la prestigiosa soprano Ainhoa Arteta. La Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora acogió a unas 350 personas de la localidad y la comarca, que disfrutaron de un recital único enmarcado en los actos de Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025 y la celebración del Día Mundial del Enoturismo.

La soprano Ainhoa Arteta en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

El concierto, que ponía el broche de oro al Festival Divino, organizado por el ayuntamiento, contó con la magnífica actuación de Arteta. Considerada una de las cantantes líricas más reconocidas internacionalmente y galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la cantante, que ha actuado en escenarios tan prestigiosos como el Metropolitan de Nueva York o La Scala de Milán, estuvo acompañada magistralmente por el barítono Luis Santana y el maestro Víctor Carbajo al piano. El programa, centrado en conocidas arias de ópera y piezas sacras, emocionó profundamente al público que llenaba el templo.

Un año para reafirmar la cultura vitivinícola

El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, destacó la importancia de estos actos en un «año muy intenso» para la ciudad. Subrayó que toda la programación de 2025 busca «reafirmarnos como una ciudad y una comarca con una tradición vitivinícola importantísima en nuestra economía, nuestra historia y nuestra cultura».

En la misma línea, el presidente de la DO Cariñena, Antonio Serrano, señaló que «gracias a un trabajo de muchos años, este 2025 ha coincidido todo para que se nos conozca y se nos sitúe en el mapa del enoturismo». También defendió que «la producción y el enoturismo tienen que estar unidos» para beneficiar a toda la población.

El alcalde de Cariñena concluyó que el impulso de este año servirá como legado, afirmando que «muchas de las actividades realizadas a lo largo de 2025 han venido para quedarse».