PRESENTACIÓN DEL CÓMIC
Alfamén se cuela en ‘Cuentos y leyendas’
LA CRÓNICA
El cómic Cuentos y leyendas de Aragón dedicado a la Comarca Campo de Cariñena fue presentado en la casa de cultura de Alfamén. El libro recoge una historieta de cada localidad de la comarca, catorce en total, llenas de misterio, fantasía y raíces culturales, y ha sido realizado por el ilustrador Moratha. El autor estuvo en la presentación junto a Conchita Cebrián, técnico de Cultura de la comarca, Jesús Franco de la editorial, y Sara Sánchez, que ideó la historieta de Alfamén dedicada a la ruta de las pinturas murales y a la creatividad y talento de los niños.
Moratha habló de la evolución del cómic desde que él comenzó hasta nuestros días, desde las láminas dibujadas y pintadas a mano para hacer las viñetas hasta los dibujos realizados mediante IA, de cómo los dibujantes, ilustradores o pintamonas, como él prefiere llamarse, tienen que ir adaptándose a las nuevas tecnologías.
La próxima presentación del cómic se realizará en Aladrén el próximo sábado 22 de noviembre, a las 17.30 horas, en el frontón municipal.
