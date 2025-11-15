Alfamén mejorará la limpieza y el riego y poda de árboles

La Dirección Provincial de Zaragoza del Servicio de Empleo Estatal Público (SEPE) ha concedido una subvención al Ayuntamiento de Alfamén por importe de 22.500 euros para el proyecto de Instalación de riego por goteo en arbolado de calles, limpieza, poda y reposición de faltas.

El SEPE consideró el proyecto presentado de interés general y social. Los trabajos se centrarán, sobre todo, en la poda de las zonas verdes, jardines y el numeroso arbolado de la localidad, así como en la instalación de riego por goteo en la zona de la carretera de Longares.

Asimismo, mediante esta subvención se procederá también a la contratación de tres peones agrarios, preferentemente trabajadores eventuales agrarios en situación de desempleo, durante un periodo de 5 meses para continuar con las labores de limpieza.