AYUDAS DEL SEPE
Alfamén mejorará la limpieza y el riego y poda de árboles
LA CRÓNICA
La Dirección Provincial de Zaragoza del Servicio de Empleo Estatal Público (SEPE) ha concedido una subvención al Ayuntamiento de Alfamén por importe de 22.500 euros para el proyecto de Instalación de riego por goteo en arbolado de calles, limpieza, poda y reposición de faltas.
El SEPE consideró el proyecto presentado de interés general y social. Los trabajos se centrarán, sobre todo, en la poda de las zonas verdes, jardines y el numeroso arbolado de la localidad, así como en la instalación de riego por goteo en la zona de la carretera de Longares.
Asimismo, mediante esta subvención se procederá también a la contratación de tres peones agrarios, preferentemente trabajadores eventuales agrarios en situación de desempleo, durante un periodo de 5 meses para continuar con las labores de limpieza.
- El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
- Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
- El Real Zaragoza gana y convence ante el Huesca para meterse en la pelea (1-0)
- El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque
- Azcón y Chueca no estarán en un palco con ausencias clarificadoras
- ¿Hay vida en la Z-40? Zaragoza se acerca al cuarto cinturón con suelos para 25.000 viviendas en diez años
- El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar
- Julián Casanova: 'La actual enseñanza de la historia de los fascismos no es suficiente para contrarrestar las mentiras