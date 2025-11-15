Cosuenda acogió la emotiva ceremonia de entrega del Galardón Algairenísimas 2025 que busca reconocer a las mujeres que luchan por defender y emprender en este territorio.

Algairenísimas: premio a siete mujeres con raíces

El acto estaba organizado por los CEIP Nertóbriga y Florián Rey de La Almunia de Doña Godina, Sierra de Algairén de Almonacid de la Sierra, Ramón y Cajal de Alpartir, y el CRA La CEPA de Cosuenda, Encinacorba, Paniza y Aguarón, y se celebró el pasado 16 de octubre en el contexto del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

El Galardón Algairenísimas sirvió para dar las gracias y reconocer a siete mujeres de estos pueblos que han realizado acciones muy importantes para mejorar la vida en la sierra de Algairén.

De las localidades del Campo de Cariñena fueron galardonadas Alicia Pérez de Aguarón, quien fundó un supermercado en el pueblo para conciliar su trabajo con su maternidad y sirvió como apoyo comunitario durante la pandemia; Teresa Pérez de Cosuenda, psicóloga y creadora del proyecto Cosuenda y su gente para visibilizar y conectar la identidad rural con el presente; y Sara Comín de Paniza, que abrió su centro de belleza, conciliando su vida profesional con ser madre de tres hijos.

Entre las homenajeadas también se encontraba Marta Gimeno, líder comprometida con el desarrollo rural, exalcaldesa de Alpartir y expresidenta de la Comarca de Valdejalón. En su intervención, Gimeno, quien codirige la entidad social Ruralma, agradeció a la comunidad de Alpartir, donde «nada es en singular, todo es en plural».

De La Almunia fueron galardonadas Rosa Clariana, fotógrafa profesional que regresó a su pueblo para abrir su propio estudio, combinando talento, sensibilidad y arraigo; y María Orna, que asumió la gestión de la empresa familiar agrícola ONA, demostrando liderazgo en un sector tradicionalmente masculino. También fue reconocida Simona, vecina de Almonacid, cuya peluquería se ha convertido en un espacio de encuentro y confianza, simbolizando el esfuerzo, la integración y el trabajo.

En el acto estuvo presente Marta Puente, presidenta del Consejo Escolar de Aragón, que destacó que estas mujeres han trabajado mucho, ayudado a otras personas, cuidado su entorno y han logrado que los pueblos sean más fuertes y más igualitarios. Subrayó que es importante que las premiadas hayan sido elegidas por los centros y el alumnado, ya que este reconocimiento les da una proyección a la infancia y el respeto de esta es la parte más importante de su trabajo.

La gala, que concluyó con una pieza musical de la Banda de Algairén, fue un recordatorio de que los pueblos y la sierra seguirán vivos mientras haya gente que los ame y luche por ellos.