Arapaz contra la discriminación

Arapaz es una organización sin ánimo de lucro (oenegé) dedicada a la educación para la paz, la cooperación internacional y la promoción de la convivencia intercultural, que trabaja en proyectos sociales y de sensibilización para fomentar la igualdad, la solidaridad y el desarrollo sostenible.

En este momento lleva a cabo su proyecto de mujer a mujer: una lucha contra todo tipo de discriminación y mejora de la convivencia intercultural en el mundo rural aragonés, ofreciendo sus talleres de costura, cosmética natural, y recicla y reutiliza.

Estos interesantes talleres han sido muy bien acogidos por las mujeres de diferentes etnias de Alfamén, que han convivido y se han ayudado en gran medida en la actividad. Así, durante unas horas de risas, canciones e incluso bailes, han logrado una experiencia enriquecedora para todas ellas.