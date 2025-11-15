TALLER INTERCULTURAL
Arapaz contra la discriminación
LA CRÓNICA
Arapaz es una organización sin ánimo de lucro (oenegé) dedicada a la educación para la paz, la cooperación internacional y la promoción de la convivencia intercultural, que trabaja en proyectos sociales y de sensibilización para fomentar la igualdad, la solidaridad y el desarrollo sostenible.
En este momento lleva a cabo su proyecto de mujer a mujer: una lucha contra todo tipo de discriminación y mejora de la convivencia intercultural en el mundo rural aragonés, ofreciendo sus talleres de costura, cosmética natural, y recicla y reutiliza.
Estos interesantes talleres han sido muy bien acogidos por las mujeres de diferentes etnias de Alfamén, que han convivido y se han ayudado en gran medida en la actividad. Así, durante unas horas de risas, canciones e incluso bailes, han logrado una experiencia enriquecedora para todas ellas.
- El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
- Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
- El Real Zaragoza gana y convence ante el Huesca para meterse en la pelea (1-0)
- El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque
- Azcón y Chueca no estarán en un palco con ausencias clarificadoras
- ¿Hay vida en la Z-40? Zaragoza se acerca al cuarto cinturón con suelos para 25.000 viviendas en diez años
- El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar
- Julián Casanova: 'La actual enseñanza de la historia de los fascismos no es suficiente para contrarrestar las mentiras