El arzobispo inaugura los nuevos locales parroquiales

La comunidad parroquial de Cariñena vivió el 5 de octubre una jornada de celebración con la inauguración de sus nuevos locales. El acto estuvo presidido por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano Subías, quien ofició una misa solemne en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

Tras la eucaristía, el arzobispo procedió a la bendición de las nuevas dependencias parroquiales, situadas en el edificio anexo a la emblemática torre del templo. El proyecto ha supuesto la rehabilitación integral de este espacio, que permanecía sin uso y presentaba un avanzado deterioro.

Las obras han incluido la sustitución completa de la cubierta, la reparación de muros de mampostería y la instalación de nuevos sistemas de electricidad, fontanería y climatización. En total, la parroquia dispone ahora de 122,95 metros cuadrados de superficie útil, distribuidos en dos plantas que albergan el despacho parroquial, un archivo para la documentación y varias salas destinadas a la catequesis y actividades comunitarias.

Al finalizar la bendición, numerosos feligreses voluntarios ofrecieron un vino español a los asistentes. Al acto acudieron, además del arzobispo y el párroco local, Freddy Alberto Pérez, varios miembros de la corporación municipal, encabezados por el alcalde, Sergio Ortiz.

El coste final de la obra ascendió a 171.886,97 euros, financiados mediante dos aportaciones principales. El Ayuntamiento de Cariñena contribuyó con 82.000 euros por la adquisición del antiguo centro parroquial, situado en la confluencia de la calle Mayor con la calle Gayana. Por su parte, el Arzobispado de Zaragoza completó la financiación con 89.886,97 euros.

Con esta operación, el municipio también gana un nuevo espacio, ya que el consistorio destinará el local adquirido a la creación del futuro Archivo Municipal y a otras actividades públicas. «Pretendemos ubicar en este espacio varias salas de estudio, el archivo municipal y otras salas multiusos que complementen los equipamientos existentes», explicó el alcalde Sergio Ortiz.