SANTA CECILIA
La Banda de Música celebra su patrona con puertas abiertas
LA CRÓNICA
AGUARÓN
La Banda de Música de Aguarón celebra el 22 de noviembre en su patrona, Santa Cecilia, con una jornada de puertas abiertas.
Además, el Ayuntamiento de Aguarón, junto con la Comisión de Fiestas, trabaja en el ciclo cultural de Navidad, con la intención de recuperar este año la cena-cotillón de Nochevieja, una celebración muy esperada por vecinos y vecinas para despedir el año juntos, y dar la bienvenida al nuevo con alegría y buena armonía.
Desde el ayuntamiento se destaca especialmente la implicación y entusiasmo de los jóvenes de Aguarón, que participan activamente en la organización de todos estos eventos. Su energía, esfuerzo y ganas hacen posible que el municipio mantenga vivo su espíritu festivo y comunitario.
