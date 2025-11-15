VIDA SANA
De la bici a zumba, grandes y pequeños lo dan todo
LA CRÓNICA
El nuevo curso deportivo en Alfamén ha comenzado con récord de oferta de disciplinas y de deportistas inscritos, tanto en las actividades organizadas por la Comarca Campo de Cariñena como en las promovidas por la Concejalía de Deportes del municipio.
La oferta incluye clases de pádel escolar y de adultos, bodypump, spinning, yoga, hipopresivos, gimnasia rítmica, patinaje, psicomotricidad, defensa personal, K-1, kickboxing, zumba, entrenamientos funcionales y circuitos de fuerza. Y, por si fuera poco, cada día son más las personas que hacen uso del gimnasio municipal, totalmente equipado y en constante crecimiento.
Además, desde la Concejalía de Bienestar Social se han ofertado, un año más, las clases de gimnasia para adultos, que han vuelto a tener una gran acogida entre las personas mayores.
