INVERSIÓN DE 70.000 EUROS
La calle La Iglesia se prepara para su renovación
LA CRÓNICA
El 12 de noviembre tuvo lugar la apertura de ofertas para la renovación del tramo de la calle La Iglesia comprendido entre la plaza Constitución y calle Santiago. El precio de adjudicación fue de 70.000 euros, y el plazo de ejecución de la obra será de dos meses. Todavía no hay fecha de comienzo de los trabajos, lo que dependerá de la disponibilidad de la empresa para iniciarlas.
El proyecto contempla una configuración similar a la que se ha llevado en el resto de las calles que ya se han reformado, facilitando el tránsito mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, y dando preferencia al tránsito de peatones.
Al mismo tiempo, se llevará a cabo la sustitución de acometidas de agua de boca que son las que más problemas dan con las continuas averías y las consiguientes pérdidas de agua para el municipio.
