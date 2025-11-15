Cariñena promueve la calidad de vida de los mayores

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado el 1 de octubre, el Ayuntamiento de Cariñena presentó un ambicioso paquete de medidas orientado a mejorar la calidad de vida de este colectivo desde una perspectiva integral.

La estrategia se articula en torno a tres nuevas iniciativas clave. Por un lado, y como una de las medidas más esperadas, el consistorio creará una nueva línea de ayudas económicas destinada a los residentes del Centro de Mayores José Bribián Sanz que estén empadronados en Cariñena y no cuenten con plaza concertada. El alcalde, Sergio Ortiz, recordó que es un compromiso electoral, y explicó que «se habilitará una partida en el presupuesto de 2026 con, al menos, el importe íntegro que recaude el ayuntamiento del canon de la empresa concesionaria, para garantizar apoyo directo a los cariñenenses residentes en el centro».

En segundo lugar, el municipio pondrá en marcha la segunda fase del Programa de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, una iniciativa promovida por la OMS y que se enmarca en la renovación del Sello de Ciudad Amigable con las Personas Mayores obtenido por Cariñena en 2018. La concejala de Personas Mayores, Pili Soler, explicó que el objetivo del programa es «analizar y adaptar progresivamente los entornos, servicios y políticas municipales a las necesidades específicas de la ciudadanía mayor, fomentando un envejecimiento activo y saludable».

Finalmente, Cariñena impulsa el proyecto Cariñena Contigo, un plan integral contra la soledad no deseada que busca prevenir y reducir este fenómeno, cada vez más presente en la sociedad, mediante la participación comunitaria, el apoyo del tejido social y asociativo y la creación de redes de acompañamiento para quienes más lo necesiten.

Con estas tres acciones, que abordan los retos económicos, ambientales y sociales del envejecimiento, Cariñena se consolida como referente en Aragón por su compromiso con la inclusión, la salud y el bienestar de las personas mayores.