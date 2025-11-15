Cariñena será la sede del encuentro de Ciudades del Vino

El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, participó los días 6 y 7 de noviembre en los actos de la Red Europea de Ciudades del Vino (Recevin) celebrados en Toulouse (Francia), donde se confirmó que Cariñena será la sede del próximo encuentro europeo. La cita tendrá lugar el próximo día 29 de enero de 2026, coincidiendo con la festividad de San Valero, y supondrá la clausura oficial del año de Cariñena como Ciudad Europea del Vino.

Durante esta jornada se celebrará el traspaso de la presidencia de Recevin, actualmente ostentada por España, que pasará a Italia. El evento reunirá en la localidad a representantes institucionales y vitivinícolas de toda Europa, consolidando a Cariñena como uno de los referentes internacionales del enoturismo y la cultura del vino.

La visita de la delegación a Toulouse, encabezada por Sergio Ortiz, incluyó además un reconocimiento especial para la ciudad. El alcalde fue investido como «embajador» por parte de la Confrérie des Vins du Sud-Ouest, en una recepción oficial celebrada en el Capitolio del Ayuntamiento de Toulouse, presidida por su alcalde, Jean-Luc Moudenc.

Durante el Consejo de Administración de Recevin, se dio la bienvenida oficial a la Asociación Nacional de Electos del Vino (ANEV) de Francia como nuevo miembro de la red, uno de los objetivos fijados por la presidenta, Rosa Melchor, al asumir el cargo rotativo. «La adhesión de la ANEV a la Red Europea de Ciudades del Vino es un hito destacable. Francia sigue siendo un referente mundial por la calidad, diversidad y tradición de sus vinos. Estar juntos nos enriquece y nos hace más fuertes para hablar con una voz común dentro del escenario europeo», subrayó Rosa Melchor.

El Consejo aprobó también las cuentas del ejercicio 2024 y debatió nuevas iniciativas estratégicas, entre ellas el manifiesto «Il vino è cultura, convivialità. Sí al consumo moderado» y el proyecto europeo Band4soil.