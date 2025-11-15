Cariñena Wine Museum se erige como referente del enoturismo

Cariñena Wine Museum celebró el 17 de octubre un encuentro con profesionales del turismo enogastronómico, MICE (reuniones, congresos y exposiciones) y eventos para confirmar su posicionamiento como un nuevo referente del enoturismo y la organización de actos profesionales en Zaragoza. La cita, enmarcada en la estrategia de lanzamiento del centro, congregó a autoridades, representantes institucionales, bodegas, agencias de viaje y empresas del sector, que conocieron de primera mano las posibilidades de este espacio concebido para unir cultura, vino e innovación.

Durante el acto intervinieron Antonio Serrano, presidente del Consejo Regulador de la DO Cariñena; Sara Morales, presidenta de la Ruta del Vino Campo de Cariñena; y Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, quienes destacaron la importancia del museo como epicentro del enoturismo aragonés y como motor de dinamización territorial.

En su intervención, Antonio Serrano subrayó que «Cariñena Wine Museum no es solo un espacio expositivo; es la casa del vino de nuestra gente, una auténtica experiencia inmersiva para vivir como en ningún otro sitio la historia, la cultura y las costumbres de la DO Cariñena y sus protagonistas».

Por su parte, Amparo Cuéllar resaltó que «somos uno de los mayores productores mundiales de muchos productos de alimentación, y tenemos que poner en valor lo que hacemos y lo que somos: promocionar nuestros alimentos, nuestros vinos, promocionar la DO Cariñena y este museo. Estamos a solo media hora de Zaragoza, y Cariñena Wine Museum debe ser un referente para que vengan visitantes de todas las partes del mundo que llegan a la capital aragonesa y al Valle del Ebro».

Sara Morales incidió en «el apoyo de la Ruta del Vino Campo de Cariñena a esta iniciativa del Consejo regulador de renovar este centro de interpretación de la viña y el vino, al final para nosotros es otro recurso importante a la hora de generar productos enoturísticos».

Por su parte, Constantino Martínez, presidente de Proasur, empresa responsable del desarrollo museográfico, destacó que el museo «nace con la vocación de ser un gran epicentro del enoturismo aragonés y un eje de dinamización cultural y turística para toda la comarca. Es un espacio vivo, que combina tradición y tecnología, pensado no solo para acercar la cultura del vino a los visitantes, sino también para acoger eventos, reuniones y actividades empresariales en un entorno singular. Su versatilidad lo convierte en un recurso de primer nivel dentro del turismo MICE y en un punto de encuentro entre profesionales, empresas y amantes del vino».