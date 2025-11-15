Carlos Martínez pone el broche final

El 28 de septiembre, Carlos Martínez, escultor y ceramista eldense, fue el protagonista de la clausura de una nueva edición de Cerco Cerámica –cita que patrocina y en la que colabora activamente el Taller Escuela Cerámica de Muel−, con el acto de presentación del proyecto que concretó en su residencia artística en el propio centro y que ya forma parte de su nutrido fondo escultórico.

Martínez desarrolló su singular pesquisa con barros locales en las instalaciones del Taller Escuela, adscrito a la Diputación de Zaragoza (DPZ), en dos fases: del 1 al 5 y del 25 al 28 de septiembre, hasta materializar su obra de principio a fin. María Rosario Lázaro, diputada provincial de Cultura y alcaldesa de Villarreal de Huerva, presidió el acto de presentación, que el propio autor completo con un recorrido visual pormenorizado por su dilatada producción.

Promovido por la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón (APAA), Cerco Cerámica acoge cada año en el Centro de Artesanía de Aragón, sede de la entidad y del festival, las obras de ceramistas destacados, tanto nacionales como internacionales.