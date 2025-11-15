VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS
El centro cívico, un espacio de encuentro y actividades
LA CRÓNICA
El Centro de la Tercera Edad de Cosuenda ha vuelto a abrir sus puertas gracias a la iniciativa de varias personas voluntarias del municipio.
Todos los lunes y viernes, en horario de 16.30 a 18.30 horas, se realizan diversas actividades, comotalleres de lectura, cocina, juegos… pero, sobretodo, se crean momentos divertidos para socializar, compartir y disfrutar de buena compañía entre los usuarios y usuarias.
Además, los miércoles de 16.00 a 17.30 horas, visita el centro un técnico especialista de la Comarca Campo de Cariñena para ayudar a ejercitar cuerpo y mente.
Todas las actividades que se desarrollan en el centro cívico se llevan a cabo en un ambiente cercano y acogedor con el objetivo de seguir ofreciendo nuevos servicios para nuestros mayores.
