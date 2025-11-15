Cita sobre arte e historia para celebrar 600 años

Este año 2025 se conmemoran 600 años del convento franciscano de Santa Catalina del Monte, situado a «una legua» de Cariñena. Al menos la referencia documental más antigua que se conserva indica que en 1425 «...acabase de fundar el de Santa Catalina de Cariñena…». Con este motivo de celebración, se va a realizar la actividad Arte, historia y degustación conventual el domingo 23 de noviembre, que se ha elegido por su proximidad con el día 25 en que la iglesia católica festeja a Santa Catalina de Alejandría, mártir y titular del convento.

En primer lugar, habrá una visita guiada por el arte procedente de Santa Catalina y conservado en la parroquia de Cariñena. Después, los participantes se desplazarán hasta Santa Catalina para llevar acabo una visita guiada por la historia conventual, finalizando con un degustación gastronómica más vino para aproximarse a las emociones que sentirían los frailes un otoño de hace seis siglos. La actividad está a cargo de los arqueólogos-historiadores Luis Miguel García-Simón y Antonio Hernández Pardos, responsables del estudio del convento, y de Luis Ángel, de la panadería artesana. Comenzará a las 11.00 horas en el atrio de la iglesia parroquial, y el tiempo de duración estimado es de dos horas, con el desplazamiento Cariñena-Santa Catalina.

Inscripciones

El precio por persona es de 10 euros, y las inscripciones se pueden realizar a través de la web municipal de Cariñena.