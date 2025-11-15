Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ALTA PARTICIPACIÓN

Comienzan las clases de gimnasia para mayores

LA CRÓNICA

ALFAMÉN

En octubre comenzaron las clases de gimnasia para mayores, una actividad que goza de gran aceptación entre los vecinos y vecinas. En esta edición, más de 50 personas se han inscrito para participar en las sesiones, que se desarrollan en un ambiente saludable y dinámico.

Las clases son impartidas por Mamilue, quien se encarga de guiar a los participantes en diferentes ejercicios orientados a mejorar la movilidad, la fuerza y el bienestar general.

Esta iniciativa se consolida así como una de las actividades deportivas más esperadas y valoradas por las personas mayores de la localidad. De esta forma, se fomenta no solo el ejercicio físico, sino también la convivencia y el buen ambiente. Una gran combinación de la que disfruta los mayores del municipio.

