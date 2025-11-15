Comienzan las clases de gimnasia para mayores

En octubre comenzaron las clases de gimnasia para mayores, una actividad que goza de gran aceptación entre los vecinos y vecinas. En esta edición, más de 50 personas se han inscrito para participar en las sesiones, que se desarrollan en un ambiente saludable y dinámico.

Las clases son impartidas por Mamilue, quien se encarga de guiar a los participantes en diferentes ejercicios orientados a mejorar la movilidad, la fuerza y el bienestar general.

Esta iniciativa se consolida así como una de las actividades deportivas más esperadas y valoradas por las personas mayores de la localidad. De esta forma, se fomenta no solo el ejercicio físico, sino también la convivencia y el buen ambiente. Una gran combinación de la que disfruta los mayores del municipio.