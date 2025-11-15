AULA DE ADULTOS
El consistorio acerca una amplia oferta de cursos y talleres
LA CRÓNICA
En octubre, el Ayuntamiento de Longares volvió a poner en marcha, a través de la Escuela de Adultos, una amplia oferta de cursos y talleres que proporcionan a sus vecinos grandes posibilidades de formación y entretenimiento.
El objetivo es fomentar la educación de las personas adultas que viven en el medio rural y ofrecerles una oportunidad formativa heterogénea. Además, los cursos son una oportunidad para que los vecinos y vecinas de Longares se formen sin tener que desplazarse, suponiendo una herramienta de preparación para su entrada en el mercado laboral.
Los cursos cubren una temática muy variada: emoción-arte, herramientas TIC, uso de dispositivos, Caminantes y Patrimonio, gimnasia para adultos, lengua castellana para extranjeros, o preparación de pruebas de acceso a grado medio y superior.
Además, también se puede adquirir formación especializada a distancia, enmarcada en los cursos de Aula Mentor, el sistema nacional de formación a través de Internet para mayores de 16 años, con independencia de su titulación y nivel de estudios. Estos cursos son certificados por el Ministerio de Educación y por el Gobierno de Aragón, y tienen la ventaja de tener un sistema de trabajo flexible, en el que el alumno puede planificar su propio itinerario formativo, determinar su ritmo de trabajo y elegir tanto el horario como el lugar donde estudiar el curso, desde el aula municipal de informática o bien desde su propio domicilio.
Las clases, que han vuelto a tener una gran acogida, se prolongarán hasta junio, siendo dirigidas por la profesora Saray Baquedano, y durante su periodo de baja maternal por Francisco Gran.
