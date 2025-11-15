Contratación de una persona para mejorar caminos y zonas verdes

El Ayuntamiento de Longares ha resultado beneficiario en la convocatoria del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) del programa Emple-AR 2025, para la contratación de personas desempleadas con dificultades de acceso al mercado de trabajo y su participación en un proyecto de interés general y social, pudiendo contratar a un peón para la Mejora de caminos rurales y zonas verdes.

Este trabajador se encargará de llevar a cabo tareas de bacheado en los caminos rurales, así como la poda, aclareo, sujeción o desbroce de diferentes zonas verdes del municipio, entre otras adecuadas a su función.

Miguel Jaime Angós, alcalde de Longares, destaca la importancia del proyecto para dignificar el entorno urbano y rural, y garantizar mejores condiciones de vida en la localidad, y pone de relieve la capacidad del ayuntamiento en la gestión y tramitación de recursos públicos para el desarrollo local.

La contratación va a tener una duración de ocho meses, y para la puesta en marcha de este proyecto se ha recibido una subvención del Inaem de 14.653,12 euros, que cubrirá la totalidad del coste.

El primer edil longarino valora muy positivamente esta concesión: «En municipios pequeños, con recursos humanos y económicos muy limitados, este tipo de ayudas son vitales. Nos permiten realizar tareas fundamentales que, de otro modo, serían inviables y que tienen un impacto directo en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas».

Desde el consistorio longarino se muestran orgullosos de haber conseguido esta ayuda, ya que, a pesar de las dificultades que atraviesan los pequeños ayuntamientos, desde Longares se sigue trabajando con constancia y compromiso para aprovechar cada oportunidad que ayude a mejorar el entorno del pueblo y hacerlo un lugar más cuidado y habitable.

El Ayuntamiento de Longares reitera el compromiso de seguir impulsando iniciativas de este tipo que fomenten el empleo local, la conservación del patrimonio y los servicios municipales y la atención a las necesidades de la localidad.