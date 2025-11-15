Deberes hechos: los vecinos aprenden sobre las TIC

En Alfamén se han realizado dos talleres muy interesantes de tecnologías de la información y comunicación. En el primero, MIA: tu espacio único de relación digital con el Gobierno de Aragón, se empezó solicitando el certificado digital, y la sede de la Comarca ayudó pudiendo realizar allí la acreditación personal. En la segunda sesión se realizaron diferentes trámites en las sedes electrónicas del Gobierno de Aragón, e incluso solicitar empadronamientos y salas en la sede electrónica del ayuntamiento.

El segundo curso, Seguridad en internet: alerta con los ciberriesgos, permitió conocer conceptos básicos de seguridad, aprendiendo a identificar los riesgos más comunes para saber protegerse. Dos cursos muy necesarios hoy en día en las zonas rurales, para poder hacer trámites sin necesidad de viajar.