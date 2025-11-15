OFRENDA DE FRUTOS
Una década de tradición y fervor popular por la Virgen
LA CRÓNICA
Longares participó el 13 de octubre en la Ofrenda de Frutos a la Virgen del Pilar, justo cuando se cumplían diez años desde su primera participación. El acto, organizado por la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón, es uno de los más tradicionales de las fiestas del Pilar, y se convirtió este año en el más numeroso de su historia con la participación de 3.500 oferentes. Con esta alta participación, también aumentaron las donaciones y las reservas de las entidades sociales que colaboran en esta ofrenda, que tiene fines solidarios y este año celebraba su 50 aniversario.
Una treintana de vecinos y vecinas, ataviados con el traje típico regional, representó al municipio desfilando con un estandarte y una reproducción de la torre mudéjar de Longares, y portando productos típicos como vino, aceite, chorizos, longanizas, morcillas, pan y repostería.
Además de en la Ofrenda de Frutos, sendas representaciones de Longares participaron también en la Ofrenda de Flores y en el Rosario de Cristal de las pasadas fiestas del Pilar, compartiendo la tradición local con el resto de aragoneses.
