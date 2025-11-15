VISTABELLA
La devoción a San Miguel sigue intacta95 años después
LA CRÓNICA
Hace noventa y cinco años, La Voz de Aragón describía a Vistabella como un «pueblo laborioso» que rendía homenaje a su patrón «con inusitada brillantez». El recorte de aquel 9 de octubre de 1930, rescatado por Antonio Pardos y compartido por Juan Carlos Floría, reapareció este otoño como un guiño del tiempo.
También en 2025 las campanas volvieron a sonar y la plaza se llenó de música, risas y reencuentros. El Rosario General, tan propio y querido, volvió a recorrer las calles con emoción contenida. La Misa Criolla, interpretada por los argentinos Amankay y el Cuarteto Karé, llenó la iglesia de sentimiento y de raíz de nuestros hermanos de América. Luego, tras la comida popular, se unieron a ellos Carla Derpi, a las quenas, y Gustavo Patiño, a la guitarra, prolongando la alegría bajo la pista.
Si en 1930 la banda de Cosuenda animaba las calles, hoy los aires del Nuevo Mundo y la complicidad de los vecinos devolvieron esa misma emoción colectiva, en unas fiestas orquestadas con acierto por la nueva comisión en su primer estreno: la certeza de que, cada San Miguel, Vistabella se mira en su pasado para seguir celebrando el presente.
