IES JOAQUÍN COSTA
Una enseñanza práctica y vinculada al territorio
LA CRÓNICA
Los ciclos formativos del IES Joaquín Costa de Cariñena dieron comienzo a un nuevo curso. Este año se ofertan ambos cursos de todos los ciclos: el Grado Básico en Industria Alimentaria, el Grado Medio en Técnico en Aceites de Oliva y Vinos, y el Grado Superior en Vitivinicultura.
El alumnado ha iniciado el curso con gran entusiasmo, elaborando su propio vino. Además, han asistido al Simposio sobre la Historia del Vino, celebrado en Cariñena dentro del marco de la Ciudad Europea del Vino 2025. En diciembre, los estudiantes participarán en la recolección de aceituna y la extracción del aceite de oliva, una de las actividades más esperadas del curso.
Por su parte, los alumnos y alumnas de segundo curso se encuentran realizando su formación en empresas en bodegas y almazaras del entorno, a las que el Instituto agradece su colaboración y compromiso en la formación del futuro del sector. Además, cuatro alumnos disfrutan actualmente de una beca Erasmus+, dos en Francia y dos en Portugal, lo que les permite ampliar sus conocimientos y experiencias profesionales en entornos internacionales.
Y dos estudiantes del Grado Superior en Vitivinicultura están participando en el programa de FP Dual Intensiva en Bodem Bodegas y en Bodegas Aragonesas, un proyecto ambicioso que combina la formación en el instituto con la formación práctica en empresa durante todo el curso escolar. Desde el centro agradecen a ambas bodegas su implicación y apoyo en la implantación de este proyecto tan ambicioso.
El IES Joaquín Costa sigue apostando por una enseñanza práctica, vinculada al territorio y a los sectores productivos que nos rodean.
