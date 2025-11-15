La Escuela de Adultos consolida su éxito

La Escuela de Adultos de Aguarón continúa un año más con una destacada participación, manteniendo a sus más de 30 alumnos y alumnas matriculados desde el inicio del curso. La mayoría son antiguos participantes, aunque también se han incorporado progresivamente nuevos estudiantes, sobre todo en las clases de español, donde el aumento de la población inmigrante ha impulsado la demanda.

Pese a estas incorporaciones, predomina la continuidad tanto en el profesorado como en la oferta formativa. Jorge Royo repite como profesor del aula, y el centro mantiene una programación educativa muy similar a la de años anteriores: cursos de competencias básicas (equivalentes a Primaria y ESO), acceso a grados y ciclos formativos, español para extranjeros, y talleres de informática, memoria, aplicaciones móviles, y otras actividades de promoción educativa.

Gran demanda

Asimismo, se ha mantenido el desdoble de los cursos con mayor demanda, como los de memoria o móviles, con el fin de facilitar la participación y mejorar la atención al alumnado. Durante estas primeras semanas de curso, se han concretado los horarios y las pautas de funcionamiento, procurando atender el máximo número posible de solicitudes, y adaptando los turnos para quienes trabajan, tienen responsabilidades familiares o participan en otras actividades locales y quieren asistir.

El alumnado presenta un perfil homogéneo en la mayoría de los cursos, compartiendo edades, niveles de conocimiento e inquietudes comunes. La excepción está en las clases de español, donde se integran personas de entre 20 y 80 años, con muy diferentes niveles educativos, culturas y motivaciones, lo que enriquece notablemente la convivencia y el aprendizaje.

En cuanto a las instalaciones, el Ayuntamiento de Aguarón sigue ocupándose del mantenimiento del aula, que desde el curso pasado cuenta con climatización, así como de la renovación de los equipos informáticos: ordenadores, proyector, portátil y la posible incorporación de una pantalla digital cedida por el Centro de Educación de Personas Adultas Ricardo Sola Almáu de Cariñena, centro de referencia al que Aguarón está adscrito. Estas mejoras permiten continuar avanzando con los talleres de informática y de uso de dispositivos móviles.

Desde el ayuntamiento se destaca la fidelidad del alumnado hacia la Escuela de Adultos, que año tras año consigue mantener un porcentaje muy alto de participación respecto a la población del municipio. Además, muchos de los estudiantes forman parte activa de la vida cultural de Aguarón, participando en la banda de música, asociaciones locales, coro, biblioteca o actividades en museos, contribuyendo así al dinamismo y la cohesión social del pueblo.